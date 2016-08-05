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بوتين يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا مشاريع الطاقة

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بوتين يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا مشاريع الطاقة بوتين يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا مشاريع الطاقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن بوتين ناقش مع رئيس وزراء بلغاريا، قضايا التعاون الثنائي، مع التركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة .

ووفقا للكرملين، اتفق بوتين، وبوريسوف، على “تكثيف التعاون في إطار اللجنة الحكومية الدولية الروسية-البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي-التقني”.

ولم يذكر المكتب الصحفي للكرملين تفاصيل إضافية حول المحادثة.

يذكر أن روسيا تتعاون مع بلغاريا في مشروع خط أنابيب “السيل الجنوبي” لنقل الغاز، الذي يعد من أضخم المشاريع بين البلدين.

وكان من المخطط إنشاء “السيل الجنوبي” على البحر الأسود، لنقل الغاز الروسي عبر بلغاريا إلى دول البلقان وإيطاليا، لكن البرلمان الأوروبي أوصى بلغاريا بالتخلي عن المشروع. ليتم تجميده في نهاية عام 2015.

إلا أن التعاون المشترك بين روسيا وبلغاريا مستمر في مجال الطاقة النووية، ولا سيما تحديث مشروع “كوزلودوي” للطاقة الذرية.

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