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بلدية دبي ترد على شائعة وضع الخبز في «الفريزر»

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بلدية دبي ترد على شائعة وضع الخبز في «الفريزر» بلدية دبي ترد على شائعة وضع الخبز في «الفريزر»

نفت بلدية دبي ما نشر بشأن الخبز وما يطاله عند وضعه في «الفريزر» وتجميده، أنه يتحول إلى سم قاتل.

ورداً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الخبز عندما يتم وضعه في الفريزر وتجميده وبعد ذلك تسخينه من أجل الأكل فإنه يتحول إلى سم قاتل بسبب طريقة حفظه في الفريزر، أكد خالد محمد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء أن البلدية لا تألو جهداً في الحفاظ على الصحة العامة وحماية الجمهور من أية أخطار.

كما أشار إلى أن الإدارة تقوم بالرد على تلك الإشاعات من منطلق حرصها على توضيح الحقائق بناء على أسس علمية ومرجعيات وتشريعات عالمية معتمدة، ومنها إشاعة تتعلق بالخبز، غير صحيحة لأن البلاستيك الذي يوضع فيه الخبز لا يحتوي على مادة الديوكسين والمذكورة في الشائعة، ولا يمكن تحول الخبز وهو ساخن إلى مادة سامة لمجرد سوء التخزين، ووضع الخبز وهو ساخن في الكيس البلاستيكي يسبب تلف الأكياس وإمكانية تكون رطوبة من بخار الماء بسبب حرارة الخبز وهذا ما يسرع بتلف الخبز وتعفنه بسرعة ويؤدي إلى تغير خواصه الحسية.

وعلى ما سبق نود أن نؤكد بأن ما ورد في الإشاعة غير صحيح على الإطلاق ولا يستند إلى المراجع العلمية الموثوقة.

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