العثور على جثة رقيب شرطة بها عدة طعنات فى بنى مزار بالمنيا

لقى رقيب شرطة مصرعه، اليوم الجمعة، فى ظروف غامضة بمركز بنى مزار، حيث عثر عليه ملقى بالطريق جثة هامدة، إثر تلقيه العديد من الطعنات.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بمقتل رقيب شرطة سعيد سدراك 30 سنة يقيم بقرية الاتلات التابعة لمركز مطاى، ويعمل بمديرية أمن الجيزة.

وبالانتقال تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه عثر عليه ملقى بالطريق جثة هامدة، إثر تلقيه العديد من الطعنات وكان يرتدى زيًا مدنيًا وأن المجنى عليه لم يكن فى إجازة ومن المفترض أنه مازال على قوة العمل بمديرية أمن الجيزة.

وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وجار استكمال التحريات لكشف ملابسات وظروف الجريمة.

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