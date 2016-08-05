دراسة: توتر الآباء يؤثر على المهارات اللغوية والسلوكية لأطفالهم

كشفت دراسة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة ولاية "ميشيجان" الأمريكية، السبب وراء تباطؤ اكتساب الأطفال للمهارات اللغوية، وهو توتر الآباء المزمن الذى يترك أثرا سلبيا كبيرا على الأطفال.

ونشرت الدراسة الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأكد الباحثون أن التوتر والإجهاد المزمن الذى يعيش فيه الآباء يؤثر بطريقة سلبية على اكتساب أطفالهم للمهارات اللغوية، مما يؤدى إلى تباطؤ تعلمهم للكلمات ويحد من مدى اهتمامهم والقدرة على تعلم أشياء جديدة.

كما يعتقد الخبراء أن هذه النتائج تعود لتشتت الآباء بسبب حالتهم النفسية المتوترة وعدم مراقبتهم لسلوك أبنائهم، وهو ما يجعلهم يوجهون النصائح بأهمية مكوث الآباء فى المنزل مع أطفالهم بشكل أكثر والبحث عن وسائل التربية الحديثة.

وأشار الباحثون إلى أن الآباء لا يستطيعون القيام بدورهم فى تربية أبنائهم بطريقة صحيحة إلا إذا ساعدوا أنفسهم فى التغلب على الحالة النفسية السيئة التى يمروا بها.

وقد أجريت هذه الدراسة على أكثر من 730 أسرة ذات الدخل المنخفض وتم قياس مستوى إجهاد الوالدين عن طريق الاستبيانات التى طلبت منهم ومن بين الجمل التى عبر بها الآباء عن حالتهم الداخلية "أشعر أنى محاصر بمسئولياتى كأب"، "أحيانا أشعر أن طفلى لا يحبنى".

وقال الدكتور "مايكل يوجمان" رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "مما لا شك فيه الجوانب النفسية للأهل تؤثر على الأطفال فى كل شىء ليس فقط فى اكتساب مهارات اللغة ولكن السلوك أيضا التى يعد إشارة البدء لهم فى الحياة خاصة فى السنوات الأولى لهم فى الحياة".