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بريق مجوهرات "دي غريزوغونو" في دبي!

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الجمعة 05-08-2016 17:11

يسر دار "دي غريزوغونو" de GRISOGONO السويسرية للمجوهرات أن تعلن عن توفر مجموعة المجوهرات النفيسة الخاصة بها في دبي بألوانها الزاهية مثل الأخضر والأحمر.
وكما هو معروف عن دار "دي غريزوغونو" de GRISOGONO فهي دائماً ما تقدم تصاميم المجوهرات البارزة والجريئة، وكذلك الأمر بالنسبة للساعات، وترصع هذه القطع الفريدة بأحجار كريمة ملونة وبراقة.
وفي هذه المجموعة المتوفرة في المتجر الرئيسي للدار في مول دبي كان لحجري الزمر والياقوت الحضور الأقوى والتأثير الأبرز، على القطع الفاخرة من الخواتم والأقراط والساعات أيضاً، والتي دُمجت بطريقة ساحرة مع الذهب الخالص والألماس.

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سيدتي