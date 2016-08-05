لاجازيتا: تم بيع ميلان

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ميلان تم بيعه من قبل مالكه سلفيو برلسكوني إلى مجموعة صينية تسمى "فوسون" والتي ترتبط بعلاقة قوية مع خورخي مينديش وكيل اللاعبين الشهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستتكلف 700 مليون يورو، متضمنة ديون النادي المقدرة بـ250 مليون.

ويتضمن العقد بنودا تجبر الملاك الجدد على إنفاق 350 مليون يورو في سوق الانتقالات بالسنوات الثلاث المقبلة، منها 100 مليون يتم استثمارها فورا.

وقالت الصحيفة إن ميلان لم يعلن حتى الآن عبر موقعه الرسمي نظرا لخروجه من الخدمة نتيجة التزاحم الشديد في الوصول إليه من قبل الجمهور.