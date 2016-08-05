مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في غارات على حلب

قتل 10 مدنيين على الأقل بينهم 7 أطفال، اليوم الجمعة، جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم يعرف إذا كانت للظام أو لروسيا على حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع استمرار المعارك بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام وحلفائها جنوب غرب حلب، اعتبر زعيم جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة، أبو محمد الجولاني في تسجيل صوتي أن نتائج معركة حلب “ستقلب موازين الصراع” في سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال جراء مجزرة نفذتها طائرات حربية لم يعرف إذا كانت سورية أم روسية، بقصفها مناطق في حي المرجة في مدينة حلب”.

وأفاد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطرة.

وتدور منذ الأحد معارك عنيفة جنوب غرب حلب بين قوات النظام وحلفائها من جهة، والفصائل المعارضة والمقاتلة وبينها تنظيم فتح الشام من جهة أخرى، إذ أطلقت الأخيرة منذ الأحد هجمات عدة بهدف فك الحصار على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرتها في المدينة.

وشنت الفصائل هجوماً جديداً عند الأطراف الجنوبية لمدينة حلب، إلا أنها لم تحقق “تقدما يذكر”، وفق عبد الرحمن.