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تعرف على 5 أطعمة لا تحتاج تخزينها فى الثلاجة ولا تفسد.. منها البطيخ

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تعرف على 5 أطعمة لا تحتاج تخزينها فى الثلاجة ولا تفسد.. منها البطيخ تعرف على 5 أطعمة لا تحتاج تخزينها فى الثلاجة ولا تفسد.. منها البطيخ
الخبز والثوم والبطيخ والعسل، من الأطعمة التى يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تخزينها فى الثلاجة، بغرض حفظها، لكن وجد أنها لا تحتاج إلى تخزين فى الثلاجة ووجودها بالخارج لا يؤدى إلى فسادها.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تخزين الطعام فى الثلاجة يكون بغرض استمرار الطعام لفترة أطول، لكن هناك بعض الأطعمة لا تحتاج إلى الثلاجة لتستمر فترة أطول، وتتضمن الآتى:

1.الخبز: فمن الممكن تخزين الخبز فى مكان بارد وجاف بدلا من وضعه فى الثلاجة.

2.الثوم: فإنه يستمر لفترة أطول إذا تم تخزينه خارج الثلاجة فى مكان جاف ومناسب .

3.البطيخ: لا يحتاج تخزينه إلى الثلاجة، لكن فى حالة تناول نصف منه، فقد تحتاج تخزين النصف الآخر فى الثلاجة .

4.البصل: فمن الممكن أن يتم تخزينه فى الأماكن جيدة التهوية، ومظلمة، ولا يمكن تخزينه فى الثلاجة نهائيا .
>5.العسل:لا يحتاج العسل إلى تبريد ومن الممكن أن يبقى خارج المنزل فى الصيف ويتم استخدامه وقتما تشاء.

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