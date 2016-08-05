تقرير #في_القمة – هل تعلم كم ثنائية توج بها الأهلي والزمالك في تاريخهما؟

قمة جديدة ودربي جديد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في نسخته الـ84 الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.

ونجح الزمالك في التتويج بالثنائية الموسم الماضي عبر بوابة الأهلي بعدما تغلب عليه في نهائي الكأس بهدفين دون رد.

والآن توج الأهلي بلقب الدوري وإن أراد الظفر بالثنائية فعليه الثأر من هزيمة الموسم الماضي والعبور من بوابة الزمالك في المباراة المقبلة.

وقبل قمة نهائي البطولة الأقدم في مصر.. هل تعلم كم عدد الثنائية التي توج بها الأهلي والزمالك في تاريخهما؟ FilGoal.com يستعرض.

ثنائيات الأهلي

توج الأهلي بالثنائية عبر تاريخه 12 مرة وكانت الأولى في موسم 1948-1949 وفاز في نهائي الكأس آنذاك على الزمالك نفسه بثلاثة أهداف لهدف.

وبعد ذلك ظفر الأهلي بالثنائية مرتين متتاليتين ليكون هو الفريق الوحيد الذي ظفر بها ثلاث مرات على التوالي.

ثم عاد في موسم 1952-1953 وتوج بها مجددا عبر انتصار جديد على الزمالك في نهائي الكأس بأربعة أهداف لهدف.

وغاب الفريق الأحمر عن الظفر بالثنائية لموسمين ثم عاد وتوج بها للمرة الخامسة في تاريخه في موسم 1955-1956، ثم مجددا في موسم 1957-1958 وتقاسم لقب الكأس آنذاك مع الزمالك بعد التعادل 0-0 و2-2 في المباراة المعادة.

وبعد ذلك لم يحصد الأهلي الثنائية حتى الثمانينيات من القرن الماضي وتوج بها في موسم 1980-1981، ثم مرة أخرى موسم 1984-1985، ثم موسم 1988-1989.

وفي موسم 1995-1996 كان الأهلي على الموعد مع ثنائية جديدة.

وفي عصره الذهبي مع مدربه البرتغالي السابق مانويل جوزيه حصد الأهلي ثنائيتين متتاليتين وتغلب في نهائي الكأس مرتين على الزمالك بنتيجة 3-0 و4-3 بعد الوقت الإضافي.

ومن بين الـ12 مرة التي ظفر بها الأهلي بالثنائية اجتاز فيها الزمالك في نهائي الكأس أربع مرات، ومرة واحدة تقاسم فيها اللقب معه في موسم 1957-1958.

ثنائيات الزمالك

توج الزمالك عبر تاريخه بالثنائية ثلاث مرات فقط الأولى كانت في موسم 1959-1960.

أما المرة الثانية فكانت في موسم 1987-1988، والثالثة والأخيرة في موسم 2014-2015وفاز آنذاك على الأهلي في نهائي الكأس بهدفين دون رد.

وحرم الزمالك الأهلي من التتويج بالثنائية مرة واحدة في موسم 1958-1959 بعدما تغلب عليه في نهائي الكأس بهدفين لهدف.

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