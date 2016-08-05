«التضامن» تستضيف 27 جمعية أهلية للتعاون في برنامج حماية الأطفال بلامأوى

استضافت وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، اجتماعا مع 27 جمعية أهلية عاملة في برنامج حماية الأطفال “بلا مأوى”، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ البرنامج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وقال الدكتور مسعد رضوان مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي، خلال الإجتماع، إن الوزارة تتبنى استراتيجية حقيقية لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني لتحسين وضعية هؤلاء الأطفال وإصلاح ظروفهم وتحقيق التنمية لهذه الش ريحة من الأطفال الأولى بالرعاية.

وأوضح رضوان، في بيان صادر عنه اليوم، أن الوزارة خصصت 50 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية لتنفيذ مشروعات لحماية الأطفال بلا مأوى، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتمويل 3 جمعيات أهلية خلال الفترة الماضية وجاري استكمال صرف التمويلات ل19 جمعية أهلية خلال الأسابيع المقبلة بعد استيفاء البيانات اللازمة للمشروع.

ونبه رضوان إلى ضرورة صياغة آلية مع المجتمع المدني لتنفيذ برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، مرحبًا بالجمعيات الراغبة في المشاركة في برنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

وأكد أن آخر أغسطس هو موعد انطلاق هذا المشروع ، كما طالب رضوان الجمعيات الأهلية العاملة في برنامج أطفال بلا مأوى بإصدار دليل موحد لعمل الوحدات المتنقلة وفرق الشارع وان تكون هناك تجربة مصرية في هذا الاطار.

من جانبها، عرضت منال شاهين رئيس قطاع البرامج بصندوق تحيا مصر خلال الاجتماع ب 27 جمعية أهلية برامج صندوق تحيا مصر والتي من بينها برنامج الأطفال بلا مأوى.

وأكدت شاهين، أهمية فرق الشارع باعتبارها عنصر نجاح المشروع، مشيرة الى ضرورة الانتهاء بسرعة من اختيار فرق الشارع وتدريبهم وإلحاقهم بالوحدات المتنقلة في المحافظات العشرة الخاصة بالمشروع.