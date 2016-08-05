رئيس الحكومة التونسية: تشكيل حكومة شبابية فى تونس لمواجهة الملفات الصعبة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد أنه سيعمل على تشكيل حكومة شبابية قادرة على مواجهة الملفات الصعبة وفى مقدمتها محاربة الإرهاب والفساد وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.

وقال الشاهد- فى تصريحات اليوم الجمعة "اليوم ننطلق فى مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية وتتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات كما تتطلب حلولا خارج الاطر العادية وسننطلق فى مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية".

وتابع "هذه الحكومة ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة، هذه الحكومة ستكون حكومة شباب ايمانا منا بقدرة الشباب على تغيير الأوضاع وستكون المرأة ممثلة بحجم وبقدر واعد، هذه الحكومة ستصارح الشعب التونسى منذ البداية بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أن الحكومة ستركز على البرنامج الذى جاء فى وثيقة قرطاج مع التركيز على أولويات أساسية وهى كسب المعركة ضد الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد والفاسدين ورفع نسق النمو لخلق العمل والتحكم فى الموازنات المالية والنظافة والبيئة، موضحا أنه سيتم عرض هذة الأوليات على مجلس نواب الشعب فى اقرب وقت.

ووجه رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد كلمة إلى كل التونسيين والتونسيات، طالبا منهم دعم الحكومة ومساندتها فى إنجاز مهامها، كما دعا كل الطبقة السياسية وكل الإعلاميين وكل المنظمات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم فى هذه المرحلة الصعبة التى تعيشها البلاد.

يذكر أن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، قد كلف منذ يومين، يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكان الشاهد (41 عاما) يشغل منصب وزير الشؤون المحلية فى حكومة الحبيب الصيد، التى عزلها البرلمان الأسبوع الماضى .