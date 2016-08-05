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مكتب علي جمعة يكشف ملابسات محاولة اغتياله بأكتوبر

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مكتب علي جمعة يكشف ملابسات محاولة اغتياله بأكتوبر مكتب علي جمعة يكشف ملابسات محاولة اغتياله بأكتوبر

كشف مكتب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق الجمعة، تفاصيل محاولة مجهولين اثنين لاغتياله بمدينة 6 أكتوبر أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ، ما أدى إلى إصابة حارسه الشخصي في قدمه.

وقال بيان صادر عن المكتب: “على عادة الخوارج كلاب أهل النار وحبهم للعيش في الدماء حاول شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على فضيلة د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق عند باب المسجد وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة ولكن عناية الله عز وجل حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء”.

وأضاف البيان: “أننا قد تعودنا من كلاب النار مثل هذه الاحداث الصبيانية والحمد لله لم تمنعنا تلك الخزعبلات من تعطيل شعيرة الجمعة فخطبنا الجمعة وأقمنا الصلاة لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والأخرة وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.

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