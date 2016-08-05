بالصور.. محافظ قنا يتفقد مصابي حادث طريق «قنا -سوهاج» الصحراوي

مراسل«ONA»:

> توجه عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إلي مستشفي قنا العام للإطمئنان علي مصابي حادث اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 110 بطريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي .

وقال “الهجان” في تصريح صحفي، إن الحادث أسفر عن إصابة 21 شخصًا منهم 2 مجند وضابط من القوات المسلحة و مجند وضابط من قوات الشرطة، ووفاة 3 أشخاص ، مشيرًا الي أنه أصدر تكليفاته لإدارة المستشفى بتوفير كافة أساليب الرعاية للمصابين مع سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الوفاة وتسليم المتوفين لذويهم .

ونعى المحافظ، ضحايا الحادث الأليم داعيًا المولي عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيًا لجميع المصابين الشفاء العاجل.