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بالصور.. محافظ قنا يتفقد مصابي حادث طريق «قنا -سوهاج» الصحراوي

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> توجه عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إلي مستشفي قنا العام للإطمئنان علي مصابي حادث اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 110 بطريق قنا – سوهاج الصحراوي الشرقي .

وقال “الهجان” في تصريح صحفي، إن الحادث أسفر عن إصابة 21 شخصًا منهم 2 مجند وضابط من القوات المسلحة و مجند وضابط من قوات الشرطة، ووفاة 3 أشخاص ، مشيرًا الي أنه أصدر تكليفاته لإدارة المستشفى بتوفير كافة أساليب الرعاية للمصابين مع سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الوفاة وتسليم المتوفين لذويهم .

ونعى المحافظ، ضحايا الحادث الأليم داعيًا المولي عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيًا لجميع المصابين الشفاء العاجل.

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