"شئون اللاجئين": مقاتلو داعش أسروا قرابة 3 آلاف نازح من قرى الحويجة العراقية

كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، أسروا قرابة 3 آلاف شخص، حاولوا الفرار من بلداتهم أمس الخميس وأعدموا 12 منهم.

وقالت المفوضية- وفقًا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- إنها تلقت تقاريرا عن قيام تنظيم داعش بأسر نحو 3000 نازح من قرى فى منطقة الحويجة فى محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار اليوم.

يذكر أن الآلاف من المواطنين العراقيين لجئوا فى أوقات سابقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة، هربًا من تنظيم "داعش" الذى يسيطر على الحويجة، ومناطق أخرى منذ عام 2014.

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