أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"شئون اللاجئين": مقاتلو داعش أسروا قرابة 3 آلاف نازح من قرى الحويجة العراقية

Google+ Print
"شئون اللاجئين": مقاتلو داعش أسروا قرابة 3 آلاف نازح من قرى الحويجة العراقية "شئون اللاجئين": مقاتلو داعش أسروا قرابة 3 آلاف نازح من قرى الحويجة العراقية
كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى، أسروا قرابة 3 آلاف شخص، حاولوا الفرار من بلداتهم أمس الخميس وأعدموا 12 منهم.

وقالت المفوضية- وفقًا لقناة (سكاى نيوز) - إنها تلقت تقاريرا عن قيام تنظيم داعش بأسر نحو 3000 نازح من قرى فى منطقة الحويجة فى محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار اليوم.

يذكر أن الآلاف من المواطنين العراقيين لجئوا فى أوقات سابقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة البيشمركة، هربًا من تنظيم "داعش" الذى يسيطر على الحويجة، ومناطق أخرى منذ عام 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017