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وسائل إعلام سورية: الأسد يعتزم حذف المواد الدينية بذريعة نشرها أفكارا هدامة

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وسائل إعلام سورية: الأسد يعتزم حذف المواد الدينية بذريعة نشرها أفكارا هدامة وسائل إعلام سورية: الأسد يعتزم حذف المواد الدينية بذريعة نشرها أفكارا هدامة
أعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الرئيس السورى بشار الأسد فى دمشق، أن الأخير سيتجه قريباً إلى حذف المواد الدينية من المناهج التعليمية، بذريعة نشر أفكار هدامة للمجتمع.

وقالت المُدرسة السورية “أمل العلى” لشبكة “بلدى نيوز” ، إن مفتى الأسد أحمد حسون هو من أفتى بضرورة حذف المواد الدينية من المناهج التعليمية”، ونوهت فى حديثها عن قيام مفتى الأسد بإبلاغ مجموعة كبيرة من المدرسين قبل فترة بحذف المواد الدينية واستبدالها بمادة ثقافية.

وأضافت “العلى”، أن المفتى حسون كان يحاول آنذاك جس نبض السوريين من خلال المدرسين حول عزمهم تغيير المناهج الدينية بشكل كامل وصولاً إلى حذفها.


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