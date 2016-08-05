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رسميًا.. الأهلي يضم النيجيري «أجاي» من الصفاقسي التونسي

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رسميًا.. الأهلي يضم النيجيري «أجاي» من الصفاقسي التونسي رسميًا.. الأهلي يضم النيجيري «أجاي» من الصفاقسي التونسي

جونيور اجاي

مراسل «ONA»:

أنهى النادي الأهلي، الجمعة، إجراءات تعاقده مع النيجيري جونيور أجاي، مهاجم نادي الصفاقسي التونسي، رسميًا، والذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي انتهى بشكل رسمي بعدما وصلت كاففة الأوراق الخاصة باستغناء اللاعب، تمهيدًا لقيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو.

يذكر أن قيمة انتقال أجاي للأهلي وصلت إلى 2 ونصف المليون دولار، في حين سيحصل اللاعب على 600 ألف دولار عن كل موسم.

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أونا