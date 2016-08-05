خروج ميسي من القائمة النهائية لأفضل لاعب في الموسم الأوروبي

قد يكون الأمر مفاجئا، لكن مع خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رأى الكثيرون أن هناك من هو أحق منه بالفوز بجائزة اللاعب الأفضل في الموسم الأوروبي المنصرم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي القائمة النهائية التي ستتنافس على الجائزة، والمكونة من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وأنطوان جريزمان.

فخرج منها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك زميله في برشلونة لويس سواريز.

وكان الثلاثي المرشح لنيل الجائزة قد ظهر في نهائي دوري الأبطال مايو الماضي في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، حين رفع ريال مدريد الكأس الحادية عشرة في تاريخه بالفوز على الجار أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 25 أغسطس الجاري في حفل بمدينة موناكو الفرنسية بالتزامن مع قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وتم اختيار اللاعبين الثلاثة بناء على تصويت صحفيين من الاتحادات المحلية للدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجاء لويس سواريز في المركز الرابع، يليه ميسي ثم جيانلويجي بوفون ثم بيبي ثم مانويل نوير ثم توني كروس ثم توماس مولر.

وكان ميسي هو صاحب الجائزة العام الماضي إضافة لعام 2011، بينما توج بها رونالدو عام 2014.