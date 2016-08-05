صراع الصفقات - خيخون الإسباني يضم القطري أكرم عفيف

(إفي): أعلن نادي سبورتينج خيخون الإسباني عن وصول المهاجم القطري أكرم عفيف إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من فياريال، وكذلك ضم قلب الدفاع الفرنسي جان سيلفين بابين الذي غادر صباح اليوم فريقه السابق غرناطة.

وتوصل خيخون وفياريال لاتفاق بشأن إعارة أكرم عفيف (19 عاما)، بحيث يرتدي قميص خيخون للموسم الجديد لكن مع عدم إمكانية الشراء بعد انتهاء الموسم.

ويعتبر عفيف أول لاعب قطري يلعب في الدوري الإسباني وهو أحد أبرز المواهب الصاعدة في بلاده حيث تم اكتشافه بأكاديمية (أسباير).

أما بابين فقد تم ضمه لتدعيم خط الدفاع الذي يوجد به حاليا أموريبيتا وخورخي ميريه بعد رحيل كل من لويس هرنانديز وبرناردو إلى الدوري الإنجليزي.