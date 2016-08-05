ما لاتعرفه عن نبات الشرق الأوسط وفوائده الصحية

ينصح الطبيب الصيدلى "بول ستفان يل" المتخصص فى النباتات الطبيعية بالاستعانة بنبات /الترنجان/ المنتشر فى الشرق الأوسط لفوائده الصحية العديدة منها تخفيف الاضطرابات العصبية والمعوية المرتبطة بالضغوط النفسية، كما أنه يساعد على الاسترخاء قبل النوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار الطبيب الفرنسى إلى أن النبات يصل ارتفاعه من 30 إلى 80 سنتيمترا وتفوح منه رائحة الليمون التى تجذب إليها الحشرات وهى معروفة فى الأساطير اليونانية القديمة على أنها حورية آلهة الماء.
وقد استخدمه اليونانيون القدامى فى علاج الاضطرابات المعوية، كما أن مياهه مشهورة بأنها منشطة ومضادة للتشنج والتقلصات العضلية ومسكن وهو متوفر فى الصيدليات فى صورة حبوب أو زيوت.
جدير بالذكر أن الترنجان ممنوع عن المرأة الحامل والأطفال أقل من 12 عاما والذين يعانون من اضطرابات فى الغدة الدرقية.