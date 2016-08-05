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حجز عاطل متهم باغتصاب معاقة ذهنيا بالإسكندرية لحين ورود تحريات المباحث

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حجز عاطل متهم باغتصاب معاقة ذهنيا بالإسكندرية لحين ورود تحريات المباحث حجز عاطل متهم باغتصاب معاقة ذهنيا بالإسكندرية لحين ورود تحريات المباحث
تسلمت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدى، تقرير الطب الشرعى، الخاص بالفتاة المعاقة ذهنياً التى اتهمت عاطلا بالاعتداء عليها جنسياً عدة مرات.

وقررت النيابة احتجاز المتهم، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الفتاة ووالدها، وعدد من الجيران والشهود.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن تقرير الطب الشرعى أكد التعدى الجنسى على الفتاة من الخلف عدة مرات، فيما أصر المتهم على إنكار ارتكابه للجريمة قائلاً: "أنا عندى أختى معاقة زيها هغتصبها ازاى، وازاى تصدقوا واحدة زيها أكيد حد قالها تقول كده".

وكانت مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، ألقت القبض على عاطل اغتصب فتاة معاقة ذهنياً مستغلاً إعاقتها وعدم قدرتها على إخبار أحد.

جاء ذلك بعد أن تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بلاغاً رقم 16756 لسنة 2016، من والد فتاة معاقة ذهنياُ يتهم فيه "إبرهيم. ع" وشهرته بكتيريا، مواليد عام 1983 مقيم بالورديان.

وعقب تقنين الإجراءات، وقيام المباحث بتوسيع دائرة الاشتباه وعمل الأكمنة فى مداخل ومخارج منزله، تم ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع إرسال تقرير الطب الشرعى الخاص بها.

تفاصيل الواقعة يحكيها والد الفتاة قائلاً: "منذ أيام كنا فى زيارة بعض أقاربنا فى منطقة المندرة، وهناك فاجئتنى ابنة عمها بالحديث معى وأخبرتنى أنها تحدثت معها، وأن أحد الأشخاص اعتدى عليها جنسيا، ويقوم بمداومة فعل ذلك معها باستمرار وتهديدها أن لا تخبر أحداً".

ويضيف والد الفتاة: حاولت بهدوء معرفة تفاصيل الواقعة، وتبين أنه جار لنا، ويقوم باستدراجها فى عقار تحت الإنشاء، والاعتداء عليها جنسياً عدة مرات".


>- ضبط عاطل استدرج معاقة ذهنيا فى عقار تحت الإنشاء واغتصبها عدة مرات

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