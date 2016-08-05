محمد بن سعود: الشهيد البلوشي مثال للشجاعة والتضحية

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة خلال مشاركته تشييع جثمان الشهيد جاسم البلوشي، أن الشهيد ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن والواجب، وقدم روحه الطاهرة فداء لإنقاذ أرواح الآخرين وحفاظا على أمن وسلامة الوطن، وستظل سيرته العطرة الزاخرة بالعطاء والوفاء للوطن ذكرى في قلوبنا نستمد منها معاني التضحية والشجاعة والفداء.

جاء ذلك خلال تقدم سموه صباح أمس جموع المشيعين لجنازة شهيد الوطن الإطفائي جاسم عيسى البلوشي من أفراد الدفاع المدني الذي استشهد أول من أمس خلال أداء واجبه في إنقاذ أرواح ركاب طائرة «طيران الإمارات» التي تعرضت لحادث خلال هبوطها بمطار دبي الدولي حيث ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الصالحية في رأس الخيمة.

مواساة

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أدى صباح أمس صلاة الجنازة على جثمان شهيد الواجب في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بالخران بجانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين.