محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد جاسم البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في الشهيد جاسم عيسى البلوشي الذي قضى أثناء أدائه واجبه في عملية إطفاء الحريق الذي نشب في إحدى طائرات أسطول طيران الإمارات في مطار دبي الدولي قبل يومين.

فقد قام سموه يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الامارات، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء شهيد الواجب في منطقة خران برأس الخيمة صباح اليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لإخوان وذوي الفقيد راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أسرته ووالديه جميل الصبر وحسن العزاء.