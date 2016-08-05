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رئيس الفلبين لمسؤولين يتجارون بالمخدرات: سأقتلكم جميعاً

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رئيس الفلبين لمسؤولين يتجارون بالمخدرات: سأقتلكم جميعاً رئيس الفلبين لمسؤولين يتجارون بالمخدرات: سأقتلكم جميعاً

الرئيس الفلبيني

حذر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، المسؤولين الحكوميين الذين يشتبه بضلوعهم في تجارة المخدرات من أنهم سوف يتعرضون للقتل في حالة مقاومة الاعتقال.

وأصدر الرئيس الفلبيني، هذا التحذير في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوقية ارتفاع حصيلة قتلى حملات مكافحة المخدرات في البلاد إلى قرابة 500 شخص خلال شهر واحد فقط، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال دوتيرتي البالغ من العمر، 71 عاماً: “سوف أقتلكم جميعاً بحق، هل شاهدتهم ما الذي فعلتموه بالفلبين؟ ثم تتوقعون أن أصفح عنكم”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، خلال زيارة لشرطي أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء عملية لمكافحة المخدرات في إقليم دافاو ديل سور: “أوامري هي اطلاق النار من أجل قتلكم جميعاً”.

وأوضح دوتيرتي: “إنكم في وجنود ورجال شرطة وعمد، وسوف تذهبون أولاً قبل المدنيين”.

وذكر دوتيرتي أن خمسة جنرالات بالشرطة من بينهم اثنان متقاعدان وعمدة بلدة ونجله يشتبه بضلوعهم في تهريب المخدرات.

وقام الجنرالات بتسليم أنفسهم للسلطات للتحقيق معهم، فيما استسلم العمدة للشرطة ونفى الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في تجارة المخدرات، ولكنه أقر بأن نجله الذي مازال هارباً من السلطات ضالع في تجارة المخدرات.

وقال المتحدث الرئاسي إيرنستو أبيلا إن تهديدات دوتيرتي للسياسيين الضالعين في تجارة المخدرات “تتفق مع سياسات الحكومة بشأن الحفاظ على السلام والنظام في البلاد وحمايتهما”.

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أونا

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