الرقابة الادارية بسوهاج تشن حملات على الشركة المصرية لتجارة الجملة بـ 5 مراكز

أجرت هيئة الرقابة الادارية فرع سوهاج حملات مكبرة استمرت لمدة ثلاث ايام متتالية بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، وذلك للمرور والتفتيش على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وبقالين التموين والأسواق بنطاق مراكز المراغة و جرجا ودار السلام واخميم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 196 كيلو لحوم سودانى و11 كيلو اسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركز جرجا، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد "ش.م.م" أمين فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا و"ص.ف.ي" عامل بالشركة، وذلك لحيازة وعرض، وجنحة رقم 5731 مركز جرجا ضد "ش.م.م" المدير المسئول لفرع الشركة المصرية 2000 بجرجا، حيث تم ضبط 465 كيلو أرز لارتفاع نسبة الكسر به و65 كيلو سكر غير واضحة البيانات على العبوات، كما تم ايضا تحرير جنحة رقم 5730 مركز جرجا ضد "ع.ع.م" المدير المسئول بمخزن الشركة المصرية بجرجا، وذلك لتمديد الصلاحيات على عبوات السلع الموجودة بالمخزن، وجنحة رقم 6317 مركز جرجا ضد "ا.ع.ا" تاجر تموين وذلك لغلق المحل فى مواعيد العمل الرسمية، وجنحة رقم 6318 ضد "ى.ع.ا" تاجر تموين وذلك لعدم الاعلان عن أسعار السلع الحرة بالمحل.

واسفرت الحملات ايضا عن تحرير محاضر جنح لبعض العاملين بافرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وبقالين التموين بمراكز دار السلام واخميم والمراغة، وذلك لارتكابهم العديد من المخالفات ومنها حيازة وعرض لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط كميات من الأرز والسكر ناقص الوزن وعدم وضوح البيانات على العبوات ومخالفات أخرى تمثلت فى تمديد فترة الصلاحية على العبوات وتجميع بطاقات التموين الذكية وعدم الاعلان عن الأسعار، كما تحرر العديد من محاضر الجنح ضد بقالين التموين لقيامهم بغلق المحلات فى اوقات العمل الرسمية.

وحرر مراقبى الأغذية بمديرية الصحة عدد من محاضر الجنح الصحية بعدما تلاحظ وجود عدد من المخالفات بفروع الشركة والمخازن التابعة لها، ومنها عدم وجود سلات قمامة محكمة الغلق ووجود منظفات صناعية ومبيدات حشرية بجوار المواد الغذائية ووجود بعض المواد الغذائية على الأرض مباشرة دون وضعها على قواعد خشبية بارتفاع 30 سم، كما أن الاضاءة والتهوية غير كافية ووجود مواسير صرف صحى فى بعض المخازن.

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