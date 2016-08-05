بالصور.. طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم

شهد شاطئ الفنار بمصيف بلطيم فعاليات معسكر طلائع التربية والتعليم بالمحافظات فى الملتقى الأول للطلائع التى تستضيفه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تضمن المعسكر نشاطات كشفية وتثقيفية وكيفية العيش فى الخلاء والمغامرات، وكيفية تخطى الحواجز والموانع فى حالة تعرضهم للأخطار، وأنشطة متنوعة لكشافة البحرية والجوية، إضافة إلى برامج خدمة عام للبيئة المحيطة.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الملتقى الأول لطلائع التربية والتعليم بحضور ممثلين من المحافظات، تحت رعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، جاء استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2016 عام الشباب، وقد بدأنا مع براعم مصر فى التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، لخطورة ما تواجهه سواء فى حروب الجيل الرابع والحرب المعلوماتية، وصيانة وحماية عقول الطلاب، ولتبصيرهم بالتحديات التى تواجه مصر فى هذا العالم، ومن هنا كانت الفكرة لعقد هذا الملتقى الكشفى الأول على مستوى الجمهورية.



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جانب من المشاركين فى الملتقى الأول للطلائع



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طلائع الجمهورية يجلسون بشاطئ الفنار



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حياة الخلاء لطلائع التربية والتعليم



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جانب من حياة الخلاء التى يعيشها طلائع المحافظات



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حياة الخلاء على شاطئ الفنار



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تدريب لطلائع التعليم



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طلائع التعليم يعيشون حياة الخلاء ببلطيم



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تعليمات لطلائع التربية التعليم بالمحافظات



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أحد الطلائع يتدرب بشاطئ الفنار بمصيف بلطيم



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صورة تعبر عن أحد أنشطة الكشافة



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صورة مجمعة لطلائع المحافظات



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المشاركون فى الملتقى الأول للطلائع



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تعليمات من القائد بالمعسكر الأول



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التجمع بشاطئ الفنار لمزاولة الأنشطة



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طلائع المحافظات أثناء استقلال الأتوبيس



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تدريب الطلاب بمصيف بلطيم

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