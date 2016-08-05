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بالصور.. طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم

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بالصور.. طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم بالصور.. طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم
شهد شاطئ الفنار بمصيف بلطيم فعاليات معسكر طلائع التربية والتعليم بالمحافظات فى الملتقى الأول للطلائع التى تستضيفه مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تضمن المعسكر نشاطات كشفية وتثقيفية وكيفية العيش فى الخلاء والمغامرات، وكيفية تخطى الحواجز والموانع فى حالة تعرضهم للأخطار، وأنشطة متنوعة لكشافة البحرية والجوية، إضافة إلى برامج خدمة عام للبيئة المحيطة.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الملتقى الأول لطلائع التربية والتعليم بحضور ممثلين من المحافظات، تحت رعاية الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، جاء استجابة لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2016 عام الشباب، وقد بدأنا مع براعم فى التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، لخطورة ما تواجهه سواء فى حروب الجيل الرابع والحرب المعلوماتية، وصيانة وحماية عقول الطلاب، ولتبصيرهم بالتحديات التى تواجه مصر فى هذا العالم، ومن هنا كانت الفكرة لعقد هذا الملتقى الكشفى الأول على مستوى الجمهورية.

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (1)
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جانب من المشاركين فى الملتقى الأول للطلائع

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (2)
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طلائع الجمهورية يجلسون بشاطئ الفنار

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (3)
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حياة الخلاء لطلائع التربية والتعليم

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (4)
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جانب من حياة الخلاء التى يعيشها طلائع المحافظات

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (5)
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حياة الخلاء على شاطئ الفنار

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (6)
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تدريب لطلائع التعليم

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (7)
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طلائع التعليم يعيشون حياة الخلاء ببلطيم

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (8)
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تعليمات لطلائع التربية التعليم بالمحافظات

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (9)
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أحد الطلائع يتدرب بشاطئ الفنار بمصيف بلطيم

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (10)
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صورة تعبر عن أحد أنشطة الكشافة

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (11)
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صورة مجمعة لطلائع المحافظات

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (12)
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المشاركون فى الملتقى الأول للطلائع

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (13)
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تعليمات من القائد بالمعسكر الأول

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (14)
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التجمع بشاطئ الفنار لمزاولة الأنشطة

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (15)
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طلائع المحافظات أثناء استقلال الأتوبيس

طلائع التربية والتعليم بالمحافظات على شواطئ بلطيم (16)
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تدريب الطلاب بمصيف بلطيم


>بالصور.. طلائع المحافظات يعيشون حياة الصياد فى بحيرة البرلس

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