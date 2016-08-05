بالصور.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن أحذية بباب الشعرية

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل داخل مخزن لمستلزمات الأحذية بمنطقة باب الشعرية، ويحاصر رجال الإطفاء الحريق تمهيدا للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن بمنطقة باب الشعرية وعلى الفور انتقل اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.



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حريق مخزن مستلزمات احذية فى باب الشعرية



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رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق



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الادخنة تتصاعد من المخزن



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جهود مكثة من رجال الاطفاء لاخماد النيران ومنع امتدادها للمخازن المجاورة

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