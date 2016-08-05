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بالصور.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن أحذية بباب الشعرية

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بالصور.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن أحذية بباب الشعرية بالصور.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن أحذية بباب الشعرية
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق هائل داخل مخزن لمستلزمات الأحذية بمنطقة باب الشعرية، ويحاصر رجال الإطفاء الحريق تمهيدا للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن بمنطقة باب الشعرية وعلى الفور انتقل اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

حريق بمخزن مستلزمات أحذية بباب الشعرية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (1)
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حريق مخزن مستلزمات احذية فى باب الشعرية

حريق بمخزن مستلزمات أحذية بباب الشعرية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (2)
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رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق

حريق بمخزن مستلزمات أحذية بباب الشعرية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (3)
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الادخنة تتصاعد من المخزن

حريق بمخزن مستلزمات أحذية بباب الشعرية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (4)
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جهود مكثة من رجال الاطفاء لاخماد النيران ومنع امتدادها للمخازن المجاورة

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