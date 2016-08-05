وزير الأوقاف: الإخوان يغيرون جلودهم كـ"الحيات" ويقاتلون للعودة للمشهد

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن خطر الإخوان مازال قائماً ويزداد، وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسى عبر تقسيم الأدوار.

وقال "جمعة"، فى بيان له اليوم الجمعة، إن الإخوان وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسى عبر تقسيم الأدوار، ما بين عملاء خونة يتطاولون علنًا على أوطانهم، ويشهرون بها عبر بعض الفضائيات التى تستضيفها دول راعية للإرهاب، وأخرى مستخدمة للإخوان كشوكة فى ظهر أوطانهم وسلاح لتفتيت دولهم وتمزيقها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن العملاء يغيرون جلودهم كالحيات ويعملون على اختراق المؤسسات والسيطرة عليها، من خلال خلاياهم النائمة، ومن يستطيعون استقطابهم من المخدوعين والمغرر بهم وأصحاب المطامع والأهواء.

ودعا وزير الأوقاف إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والتنبه لمؤامرات هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها وخلاياها الحية والنائمة، ومن يرعاها، ومن يستخدمها، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم، فالسعيد من وُعِظَ بغيره، والشقى من وُعِظَ بنفسه.

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