أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "الجيش المصرى" يتصدر "تويتر" بعد مقتل زعيم تنظيم بيت المقدس

Google+ Print
هاشتاج "الجيش المصرى" يتصدر "تويتر" بعد مقتل زعيم تنظيم بيت المقدس هاشتاج "الجيش المصرى" يتصدر "تويتر" بعد مقتل زعيم تنظيم بيت المقدس
دشن رواد موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" "هاشتاج" أطلقوا عليه "الجيش المصرى بيعمل الجلاشة"، وذلك بعد نجاح الجيش المصرى فى القضاء على زعيم تنظيم "بيت المقدس" فى سيناء.

ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" بعد الإعلان مباشرة عن نجاح القوات المسلحة فى توجيه ضربات ناجحة للعناصر الإرهابية فى العريش، وكانت معظمها تدعو للجيش المصرى بالنصر.

فقال حساب باسم "هشام": "اللهم انصر جيش "، وقال أحمد "اللهم احفظهم وسدد رميهم.. الان تحلق النسور فى سماء ارض الفيروز لتلتقط الفئران من بين الصخور"، وقالت زيزى "مابين حراسة الحدود ومكافحة الإرهاب بسيناء والتهريب من بشر وسلاح #الجيش_المصري_بيعمل_الجلاشه جوا وبرا وبحرا النصر لنا".

وواصل رواد تويتر الدعاء للجيش ومساندته حيث قال شريف "يحمى ويصون خير أجنادك كفاح وشهامة والهمة فى ولادك صقورك حراسك وحوشك فرسانك المجد لجيشك يامصر"، فيما قال محمد بن على "الله ينصر الجيش المصرى على الخوارج أعداء الله وأعداء الدين مستبيحى دماء عباد الله".

ونجحت القوات المسلحة فى توجيه ضربة استباقية ناجحة، للعناصر الإرهابية فى العريش، قتل على إثرها أبو دعاء الأنصارى، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى سيناء، ودمر عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.

هاشتاج الجيش المصرى (1)
>

هاشتاج الجيش المصرى ببيعمل الجلاشة

هاشتاج الجيش المصرى (2)
>

الدعاء للجيش بالنصر

هاشتاج الجيش المصرى (3)
>

جانب من تغريدات رواد تويتر

هاشتاج الجيش المصرى (4)
>

تغريدة فى الهاشتاج

هاشتاج الجيش المصرى (5)
>

جانب من التغريدات

هاشتاج الجيش المصرى (6)
>

تعليقات الهاشتاج


>المتحدث العسكرى يعلن مقتل زعيم أنصار بيت المقدس بسيناء و45 إرهابيا (تحديث)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية

السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية