هاشتاج "الجيش المصرى" يتصدر "تويتر" بعد مقتل زعيم تنظيم بيت المقدس

دشن رواد موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" "هاشتاج" أطلقوا عليه "الجيش المصرى بيعمل الجلاشة"، وذلك بعد نجاح الجيش المصرى فى القضاء على زعيم تنظيم "بيت المقدس" فى سيناء.

ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" بعد الإعلان مباشرة عن نجاح القوات المسلحة فى توجيه ضربات ناجحة للعناصر الإرهابية فى العريش، وكانت معظمها تدعو للجيش المصرى بالنصر.

فقال حساب باسم "هشام": "اللهم انصر جيش مصر"، وقال أحمد "اللهم احفظهم وسدد رميهم.. الان تحلق النسور فى سماء ارض الفيروز لتلتقط الفئران من بين الصخور"، وقالت زيزى "مابين حراسة الحدود ومكافحة الإرهاب بسيناء والتهريب من بشر وسلاح #الجيش_المصري_بيعمل_الجلاشه جوا وبرا وبحرا النصر لنا".

وواصل رواد تويتر الدعاء للجيش ومساندته حيث قال شريف "يحمى ويصون خير أجنادك كفاح وشهامة والهمة فى ولادك صقورك حراسك وحوشك فرسانك المجد لجيشك يامصر"، فيما قال محمد بن على "الله ينصر الجيش المصرى على الخوارج أعداء الله وأعداء الدين مستبيحى دماء عباد الله".

ونجحت القوات المسلحة فى توجيه ضربة استباقية ناجحة، للعناصر الإرهابية فى العريش، قتل على إثرها أبو دعاء الأنصارى، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى سيناء، ودمر عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة.



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هاشتاج الجيش المصرى ببيعمل الجلاشة



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الدعاء للجيش بالنصر



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جانب من تغريدات رواد تويتر



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تغريدة فى الهاشتاج



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جانب من التغريدات



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تعليقات الهاشتاج

المتحدث العسكرى يعلن مقتل زعيم أنصار بيت المقدس بسيناء و45 إرهابيا (تحديث)