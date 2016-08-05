حبس موظفة مكتب بريد العصلوجى بالشرقية المتهمة بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، بإشراف المستشار بلال أبوخضرة رئيس نيابة الزقازيق الكلية، بحبس موظفة مكتب بريد العصلوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائها على 6 ملايين جنيه من أموال أهالى القرية المودعة بالبريد، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، وتشكيل لجنة لحصر الأموال المستولى عليها.

كان مأمور مركز شرطة الزقازيق، قد تلقى بلاغا من أهالى قرية العصلوجى يتهم "سحر ه ح ى" 50 سنة، موظفة بمكتب البريد بالقرية، بالاستيلاء على أموال الإيداعات الخاصة بهم، والتى بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

ومن جانبه، تحفظت الأجهزة الأمنية بمعرفة النقيب إسلام الدالى معاون مباحث المركز، على كل من "محمد" و"مؤمن" نجلى المتهمة و"سمير ه" 57 سنة، شقيق المتهمة، ويعمل مفتش بمكتب بريد الزقازيق، خوفا عليهم من الفتك بهم من قبل الأهالى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بعد 3 أيام من هروبها.

مباحث الشرقية تضبط موظفة بريد العصلوجى المتهمة بسرقة 6 ملايين جنيه