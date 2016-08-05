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المرصد السورى: مقتل 152 شخصا أمس فى سوريا

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المرصد السورى: مقتل 152 شخصا أمس فى سوريا المرصد السورى: مقتل 152 شخصا أمس فى سوريا
ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا اليوم الجمعة أن 152 شخصا قتلوا أمس الخميس من بينهم 62 مدنيا فى عمليات قصف وظروف أخرى فى شتى أنحاء سوريا.

وأشار المرصد السورى إلى مقتل 18 عنصرا من الكتائب المقاتلة مجهولى الهوية حتى الأن، جراء قصف للمروحيات على مناطق تواجدهم، وإثر كمائن واشتباكات مع قوات النظام على عدة مناطق.

كما قتل ما لا يقل عن 26 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى، والفصائل الإسلامية من جنسيات غير سورية فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية على مناطق تواجدهم.

وقتل ما لا يقل عن 14 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة والإسلامية واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة فى محافظات مختلفة.

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