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ليلى علوي عن «الوجه الحسن»: «متحمسة أعرف رأيكم لما يتعرض يوم 10 أغسطس»

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ليلي علوي

ليلي علوي

نشرت النجمة ليلى علوي، صورة لها من فيلمها السينمائي الجديد “الماء والخضرة والوجه الحسن” للمخرج يسري نصرالله، المشارك في الدورة الحالية من مهرجان لوكارنو السينمائي .

وقالت ليلى، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام” : “إن شاء الله الفيلم يعجكبوا، ومتحمسة أعرف رأيكم لما يتعرض في يوم 10 أغسطس، بإذن الله، أتمنى إننا نقدر نمثل مصر في مهرجان لوكارنو، بشكل يليق بتاريخ وقيمة السينما المصرية”.

فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”، بطولة ليلى علوي، منة شلبي، صابرين، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، وأنعام سالوسة، من تأليف أحمد عبد الله، إخراج يسرى نصر الله ومن إنتاج أحمد السبكى.

ع777

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