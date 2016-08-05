عامل يقتل والده بالبحيرة بعد افتضاح زواجه العرفى من طليقة الأب

تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، والعميد حازم حسن، رئيس المباحث، من كشف غموض العثور على جثة لشخص بمنزل بناحية حى الزهور خلف شركة الكهرباء بـ"وادى النطرون" وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله، الذى تزوج عرفيا من طليقة والده.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، بالحادث وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ى ف ع" 64 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية موثوق القدمين ومسجاة بحظيرة ماشية ملحقه بالمنزل، وبمناظرتها تبين إصابته (جرح قطعى بالرأس من الناحية اليسرى وآخران بالحاجب الأيسر والظهر)، وعثر بجواره على حبل طوله 2 متر تقريبا.

ونظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى على النفس بقتل شخص، فتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة "م ى ف" وشهرته "ضاحى" 24 سنة عامل ومقيم دائرة مركز الدلنجات (نجل المجنى عليه) لوجود خلافات سابقة بينهما لقيام المتهم بالزواج عرفيا من طليقة والده "ه ع م" 45 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان واستيلائها على بعض ممتلكات المجنى عليه وعند قيام والده بمعاتبته على ذلك، فحدثت مشادة كلامية قام على إثرها المتهم بالتعدى على والده، بعصا خشبية "شومة" فحدثت إصابته التى أودت بحياته.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينه وبين والده بأنه قام بضربه بعصا خشبية "شومة" على رأسه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

بالصور.. فى أول حوار لمدير أمن البحيرة الجديد لـ"اليوم السابع": أمن وأمان المواطن هدفنا فى المرحلة القادمة.. شوقى: لن يكون هناك أدنى تهاون أو"طرمخة" على أى إنحراف أخلاقى.. والقانون سيطبق على الجميع

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