بالصور.. مدينة العبور: تنفيذ 10 قرارات إزالة لمخالفات البناء والإشغالات

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إنَّه تم تنفيذ ١٠ قرارات إزالة لمخالفات البناء والإشغالات بالأحياء المختلفة بالمدينة (إسكان الشباب – الحي السابع – الحي الرابع )، نظرًا لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح عن المصرح به بالحي السابع، وكذا البناء بدون ترخيص بالحي الرابع، والإشغالات أمام المحلات التجارية والتندات المخالفة، وكذلك تعدي شاغلي المحلات علي الردود الجانبي للمولات التجارية ببناء أسوار .

وأضاف غنيم في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ الحملات تمت بالتنسيق بين إدارات الجهاز، وتأمين شرطة التعمير المرافق، مشيرًا إلى أن حملات إزالة التعديات والمخالفات تأتى تنفيذا لقرارات وزير الإسكان بإعادة الانضباط للمدن الجديدة، ومنع أى تعديات جديدة، وتنفيذ القانون على الجميع.

وأشار إلى أنَّ أعداد من تقدموا لتوفيق أوضاعهم بأراضى مدينة العبور الجديدة، وصل إلى ٣٠٥٠ مواطنًا، وما زال موظفو الجهاز يستقبلون المواطنين الراغبين فى توفيق أوضاعهم، طبقا للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء المدينة.