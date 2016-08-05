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الجيش اللبناني يداهم مخيمات لاجئين سوريين في عرسال

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الجيش اللبناني يداهم مخيمات لاجئين سوريين في عرسال الجيش اللبناني يداهم مخيمات لاجئين سوريين في عرسال

ارشيفية

داهم الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، مخيمات اللاجئين السوريين في مناطق عدة بمحافظة البقاع شرقي البلاد، وسط تكثيف الإجراءات الأمنية في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش “أنهى مداهمة مخيمات النزوح السوري في منطقة مشاريع القاع والمزارع المحيطة”، بعد أن أوقف 19 سوريا لـ”عدم حيازتهم الأوراق الثبوتية”.

وبالتوازي مع دهم مخيمات اللاجئين، شدد الجيش إجراءاته الأمنية في مدينة طرابلس شمالي البلاد، وفي عرسال شرقا، حيث قصف مواقع الجماعات المسلحة في جرود البلدة،

وكانت مخابرات الجيش أعلنت الخميس تنفيذ “عملية نوعية” في جرود عرسال، “تمكنت خلالها بعد تبادل لإطلاق النار” من توقيف أشخاص، بينهم اثنان من “الرؤوس المدبرة في داعش”.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن الموقوفين هما طارق الفليطي وسامح البريدي، الذي “توفي متأثرا” بجراح كان أصيب بها خلال المواجهات مع قوة مخابرات الجيش.

وقالت إن الفليطي والبريدي “نفذا عددا من الاعتداءات على الجيش اللبناني والمواطنين في بلدة عرسال.. وهما متهمان أيضا بإدارة كل العمليات العسكرية والأمنية والإرهابية”.

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