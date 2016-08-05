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3228 راكب من العمالة المصرية يغادرون ميناء سفاجا

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3228 راكب من العمالة المصرية يغادرون ميناء سفاجا 3228 راكب من العمالة المصرية يغادرون ميناء سفاجا
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 122 راكب و 20 سيارة و 9 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 22 شاحنة كما تغادر العبارة امانة و على متنها 1418 راكب و 30 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب.

كما شهد الميناء بالامس ، استقبال العبارة الرياض و على متنها 346 راكب و 76 سيارة و العبارة امانة و على متنها 241 راكب و 259 سيارة و 10 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 32 شاحنة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1104 راكب و 99 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 706 راكب و 30 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 25 شاحنة و 25 راكب .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 481 راكب و 7 براد و 15 تريلا و 5 سيارة و 3 باص جيت .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 296 راكب و 17 سيارة و العبارة سينا و على متنها 48 راكب و 27 براد و 17 تريلا كما غادرت العبارة سينا و على متنها 155 راكب و 8 سيارة و 13 براد و 13 تريلا .
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