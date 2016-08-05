3228 راكب من العمالة المصرية يغادرون ميناء سفاجا

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 122 راكب و 20 سيارة و 9 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 22 شاحنة كما تغادر العبارة امانة و على متنها 1418 راكب و 30 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب.

كما شهد الميناء بالامس ، استقبال العبارة الرياض و على متنها 346 راكب و 76 سيارة و العبارة امانة و على متنها 241 راكب و 259 سيارة و 10 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 32 شاحنة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1104 راكب و 99 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 706 راكب و 30 سيارة و 7 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 25 شاحنة و 25 راكب .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 481 راكب و 7 براد و 15 تريلا و 5 سيارة و 3 باص جيت .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 296 راكب و 17 سيارة و العبارة سينا و على متنها 48 راكب و 27 براد و 17 تريلا كما غادرت العبارة سينا و على متنها 155 راكب و 8 سيارة و 13 براد و 13 تريلا .

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