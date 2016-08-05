تقرير: عودة الملك.. ميسي في التجمع المقبل للأرجنتين

قالت صحيفة أوليه الأرجنتينية إن ليونيل ميسي سيعود للمنتخب بعد الجلسة التي ستجمعه مع إدجاردو باوزا المدير الفني الجديد للألباسيليستي.

فأشارت إلى أن نجم برشلونة سيكون ضمن قائمة الفريق في التجمع المقبل مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت أن باوزا سيسافر إلى برشلونة للحديث مع صاحب الكرة الذهبية لإقناعه بالعدول عن قراره فيما يخص الاعتزال الدولي.

وكان باوزا قد صرح بأن أولويته ستكون إعادة "البرغوث" للمنتخب.

وأصيب ميسي بإحباط شديد عقب خسارة رابع نهائي مع التانجو، فبعدما هُزم في نهائي كوبا أمريكا 2007 و2011 ونهائي كأس العالم 2014، تلقى صدمة جديدة بخسارة كوبا أمريكا "النسخة المئوية" في يونيو الماضي أمام تشيلي.

وستكون المباراة المقبلة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018 ضد أوروجواي يوم 1 سبتمبر المقبل، ثم تحل ضيفة على فنزويلا بعد 5 أيام.