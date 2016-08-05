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لوبيتيجي: الكرة الإسبانية في حالة جيدة

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لوبيتيجي: الكرة الإسبانية في حالة جيدة لوبيتيجي: الكرة الإسبانية في حالة جيدة

(إفي): قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم جولين لوبيتيجي إن كرة القدم الإسبانية "تتمتع بحالة جيدة على جميع المستويات" ما يعود إلى "العمل الرائع الذي يقوم به المدربون في الفرق الإسبانية المختلفة".

وأدلى لوبيتيجي بهذه التصريحات لـ(إفي) من بلدة لالكوديا شرقي إسبانيا، حيث أقيم أمس نهائي بطولة كوتيف الودية للشباب تحت 20 عاما والذي فازت به إسبانيا على حساب الأرجنتين (3-1).

وقال لوبيتيجي الذي شاهد المباراة النهائية إن هذه البطولة "جيدة ومثيرة للغاية" مبرزا أن فوز الإسباني له قيمة كبيرة لأن لاعبي إسبانيا يصغرون نظرائهم الأرجنتينيين بعام.

وأبرز أن فارق السن يعد "أمرا إيجابيا" لأنه يسمح للاعبين الشباب بالمنافسة مع آخرين أكثر خبرة.

يذكر أن لوبيتيجي تولى منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا خلفا لفيسنتي ديل بوسكي الذي انتهى عقده الشهر الماضي بعد تدريبه "الماتادور" على مدار ثمانية أعوام قاده خلالها للتتويج بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا وكأس الأمم الأوروبية "يورو 2012".

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