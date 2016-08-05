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مدرب الأرجنتين: اعتقدت أنهم سيتعاقدون مع سيميوني

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مدرب الأرجنتين: اعتقدت أنهم سيتعاقدون مع سيميوني مدرب الأرجنتين: اعتقدت أنهم سيتعاقدون مع سيميوني

(إفي): قال إدجاردو باوزا المدرب الجديد لمنتخب الأرجنتين اليوم إنه كان يعتقد أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "كان سيسعى وراء" دييجو سيميوني كمدرب للفريق، مشيدا أيضا بأسلوب لعب فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب السابق بيب جوارديولا.

وأوضح باوزا "اعتقدت أنهم سيسعون وراء الـ(تشولو). لاعب سابق في ، يحظى بمسيرة رائعة كمدرب، يتمتع بشخصية كافية كي يكون مدرب المنتخب"، في إشارة إلى مدرب أتليتكو مدريد الإسباني.

وأضاف "لكن حسنا، قال إن الوقت ليس مناسبا. ثم كان المطروحين على المائدة، لا أقول إننا كنا متكافئين جميعا، لكن متشابهين، لدينا مسيرة متقاربة إلى حد ما"، في مقابلة مع صحيفة (أوليه) الرياضية.

وتابع باوزا، الذي سيتم تقديمه الجمعة رسميا كمدرب للمنتخب الأرجنتيني، أن جوارديولا "راق كثيرا" له بسبب العمل الذي قام به مع برشلونة.

وأبرز "لعب (ليونيل) ميسي في الناحية اليمنى. كان فريقا يلعب بشكل رائع حقيقة. حقق الكثير. كان يدافع بطريقتين. الأولى محاولة استعادة الكرة بأسرع وقت ممكن والثانية هي الاستحواذ على الكرة. والثانية كانت إحدى أبرز النقاط حيث لم يكن يمنح المنافس فرصة للهجوم".

كما عاد باوزا وشدد على أن الأرجنتين "بحاجة" إلى ميسي وأنه يتفهم قرار اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده لأنه كان أيضا لاعبا وشعر بالإحباط في "مرات كثيرة".

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