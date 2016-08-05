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بوفون: إيجوايين سيثقل يوفنتوس كثيرا

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بوفون: إيجوايين سيثقل يوفنتوس كثيرا بوفون: إيجوايين سيثقل يوفنتوس كثيرا

(إفي): توقع حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون أن يكون للمهاجم الأرجنتيني جونزالو إيجوايين دورا كبيرا في فرق السيدة العجوز في الفترة القادمة.

وقال بوفون لتلفزيون (سكاس سبورتس):"سيكون له ثقل هائل. نظرا لتاريخه الكروي وللقمصان التي ارتداها وللأهداف التي يسجلها ولحضوره سواء على المستوى البدني أو فيما يتعلق بشخصيته".

وأبدى قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي حماسه أيضا بالصفقات الجديدة الأخرى للفريق مع ضم البرازيلي داني الفيش والبوسني ميراليم بيانتش والمغربي مهدي بنعطية.

وقال:"وصل لاعبون آخرون، وبالنظر إلى ما قدموه في مسيرتهم، لديهم رغبة في تقديم الكثير وبالطبع يمكنهم مساعدتنا على التحسن أكثر".

وبعد الفوز مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي لخمسة مواسم على التوالي، يتطلع بوفون للتتويج بدوري الأبطال الموسم القادم.

وقال:"إنه هدف شخصي، وهدف الفريق والنادي أيضا. ليس هناك أفضل من المنافسة في الحياة. تحقيق نتيجة غائبة عنا منذ سنوات كثيرة، وسيكون أمرا رائعا لو تحقق مع أشخاص قضيت معهم أوقاتا كثيرة تاريخية".

وأكد أنه رغم الصفقات الجيدة للموسم المقبل وكونه مرشحا للوصول حتى نهاية المسابقة الأوروبية لكن التركيز الشديد لا يزال غائبا.

وأضاف "أعتقد أن الحلم لا يكلف شيئا ولكن ما ينقصنا هو وضع أقدامنا على الأرض. نحن فريق نحظى بالاحترام ولكن عندما تنطلق إلى الملعب يتغير كل شيء".

وانضم إيجوايين ليوفنتوس قادما من نابولي بعقد لخمسة مواسم مقابل 90 مليون يورو، في أعلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي.

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