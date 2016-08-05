صراع الصفقات - تيليجراف: بوجبا في يونايتد خلال 48 ساعة

(إفي): كشفت صحيفة (تيليجراف) البريطانية اليوم الجمعة أن الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي سيوقع خلال 48 ساعة على عقد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن قيمة العقد ستصل إلى 100 مليون استرليني (118 مليون يورو)، ليعد بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكان تقارير إخبارية متعددة كشفت أن نجم الوسط الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما قد خضع الأسبوع الماضي للفحوصات الطبية اللازمة قبل إعلان انتقاله رسميا لصفوف "الشياطين الحمر" بقيادة مدربهم الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو.

يشار إلى أن بوجبا خاض في الموسم المنصرم 49 مباراة مع يوفنتوس سجل فيها عشرة أهداف.

وسيكون بوجبا بهذا الشكل رابع صفقة يبرمها يونايتد للموسم الجديد بعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرميني هنريك مخيتاريان والإيفواري إريك بايلي.