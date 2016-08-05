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وفد سوداني يعزي السفارة المصرية في وفاة زويل

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وفد سوداني يعزي السفارة المصرية في وفاة زويل وفد سوداني يعزي السفارة المصرية في وفاة زويل

العالم الراحل أحمد زويل

قدمّ وفد رفيع من قيادات ورموز الطرق الصوفية وممثلين عن هيئة العلماء في السودان تعازيهم إلى السفير المصري بالخرطوم، في فقيد والأمة العربية والإسلامية العالم الجليل الدكتور أحمد زويل ، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 70 عامًا.

وقال سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، إنَّ الوفد السوداني ضم لفيفا من مشايخ الطرق الصوفية الأبرز وهى الإدريسية والتيجانية والأحمدية والسمانية والكباشية والمكاشفية والبرهامية والختمية والقادرية، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة علماء السودان.

وأعرب السفير المصري عن اعتزاز السفارة المصرية بتلك اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة من جانب الحركات الصوفية وهيئة علماء السودان، مؤكدا حرص السفارة على تعزيز التواصل الشعبي بين شطري وادي النيل بشكل عام والحركات الصوفية في البلدين بشكل خاص، لاسيما وأن الروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة بين الدوائر الشعبية في مصر والسودان، وفي مقدمتها الحركات الصوفية، تمثل صمام الأمان للبلدين أمام التحديات الجسيمة في المنطقة العربية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لما قدمه العالم الراحل من إسهامات علمية للإنسانية جمعاء، فضلا عما كان للراحل من عظيم الأثر في نفوس الشباب باعتباره قدوة ونموذجا يحتذى به، نظرا لجهده الدؤوب في مجال البحث العلمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يعوض مصر خيرا بالأجيال الشابة من علمائها النابهين.

وأكد أعضاء الوفد على المكانة المرموقة التي تتبوأها مصر بعلمائها ومؤسساتها خاصة الأزهر الشريف، في قلوب وعقول ونفوس الشعوب العربية والإسلامية، معربين عن قناعتهم بأن مصر برصيدها الحضاري والعلمي والثقافي، قادرة على أن تقدم للعالم قامات رفيعة في شتى المجالات العلمية والدينية والأدبية.

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