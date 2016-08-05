مستشفيات قنا تستقبل 21 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس مع مقطورة

صرح مصدر مسئول بالصحة بأن مستشفى قنا العام استقبل عددا آخر من المصابين على خلفية حادث الكيلو 100 بطريق قنا سوهاج الصحراوى ليصل عدد المصابين 21 مصابا من بينهم ضابطان و3 مجندين.

وأضاف المصدر أن هناك 6 حالات إصابات طفيفة تم نقلها عن طريق المواطنين و15 إصابة ما بين سيئة ومتوسط، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم جميعا مشيرا إلى أن من ضمن المصابين 2 من الضباط و3 عساكر.

كان الطريق الصحراوى الغربى قنا سوهاج الصحراوى بالكيلو 100 شهد حادث تصادم بين أتوبيس ركاب ومقطورة وسيارة، وانتقلت سيارات من إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بالتنسيق وعدد من سيارات الإسعاف بسوهاج، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قنا العام فيما تم نقل جثة واحدة إلى مشرحة بمستشفى بمحافظة سوهاج حيث نقلت سيارات الإسعاف 15 مصابا فيما استقبلت مستشفى قنا العام 6 آخرين تم نقلهم عن طريق الأهالى إصابتهم طفيفة تم تقديم الإسعافات الأولية لها.

- مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أتوبيس ركاب بمقطورة بطريق قنا سوهاج

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