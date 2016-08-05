أخبار عاجلة

خلال تقديم واجب العزاء لرجال الكنيسة.. محافظ السويس: مع كل شهيد تولد العزيمة في 1000 فرد جديد -
بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد منشآت شرطية للتوعية بخطورة الإرهاب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
لوحة إعلانية تتسبب في سقوط سقالة بناء بشارع «جامعة الدول» -
راهبه لأحد الأقباط «المسيح مكانش عايش بعضلاته» -
«فيات» تطرح «تيبو» الجديدة في السوق المصري -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر : الهوية النفسية والعقائدية تبدأ من 5 سنوات -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثنائية الدين بين الإسلام والمسيحية -
السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... حسن الصباح أول من أنشأ الفدائيين -
ستاد مصر: تحليل لتشكيلي أسوان وطلائع الجيش في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مستشفيات قنا تستقبل 21 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس مع مقطورة

Google+ Print
مستشفيات قنا تستقبل 21 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس مع مقطورة مستشفيات قنا تستقبل 21 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس مع مقطورة
صرح مصدر مسئول بالصحة بأن مستشفى قنا العام استقبل عددا آخر من المصابين على خلفية حادث الكيلو 100 بطريق قنا سوهاج الصحراوى ليصل عدد المصابين 21 مصابا من بينهم ضابطان و3 مجندين.

وأضاف المصدر أن هناك 6 حالات إصابات طفيفة تم نقلها عن طريق المواطنين و15 إصابة ما بين سيئة ومتوسط، وجارى تقديم الإسعافات الأولية لهم جميعا مشيرا إلى أن من ضمن المصابين 2 من الضباط و3 عساكر.

كان الطريق الصحراوى الغربى قنا سوهاج الصحراوى بالكيلو 100 شهد حادث تصادم بين أتوبيس ركاب ومقطورة وسيارة، وانتقلت سيارات من إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بالتنسيق وعدد من سيارات الإسعاف بسوهاج، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قنا العام فيما تم نقل جثة واحدة إلى مشرحة بمستشفى بمحافظة سوهاج حيث نقلت سيارات الإسعاف 15 مصابا فيما استقبلت مستشفى قنا العام 6 آخرين تم نقلهم عن طريق الأهالى إصابتهم طفيفة تم تقديم الإسعافات الأولية لها.


>- مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أتوبيس ركاب بمقطورة بطريق قنا سوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365