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بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى برلمان كوسوفو

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بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى برلمان كوسوفو بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى برلمان كوسوفو

لحظة القاء العبوة الناسفة على مبنى البرلمان في كوسوفو

عرضت فضائية “روسيا اليوم”، الجمعة، لقطات مصورة تظهر اللحظات الأولى لإلقاء عبوة ناسفة على مبنى البرلمان في كوسوفو، مساء أمس الخميس، من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، قاما بإطلاق قذيفة صاروخية أثناء مرورهما بالقرب من مبنى البرلمان.

ويقع البرلمان إلى جوار مبنى في شارع مزدحم وسط العاصمة بريشتينا، وأغلقت وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة المنطقة المحيطة بالبرلمان عقب الانفجار.

وأطلق نواب المعارضة الغاز المسيل للدموع داخل البرلمان بضع مرات مؤخرا احتجاجا على اتفاق مع صربيا بوساطة الاتحاد الأوروبي يعطي قدرا أكبر من الحكم الذاتي للبلديات، التي يهيمن عليها الصرب، فيما اشتبك مؤيدو المعارضة مع الشرطة عدة مرات.

وأعلنت كوسوفو الانفصال عن صربيا في 2008، لكنها ما زالت لا تحظى باعتراف من بلغراد، ووقعت اتفاقا تجاريا وسياسيا مع الاتحاد الأوروبي لكنها لا تزال غير معترف بها من جانب 5 دول أعضاء في الاتحاد هي إسبانيا وقبرص ورومانيا واليونان وسلوفاكيا.

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