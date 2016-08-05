خبير تغذية: الزيتون والشعير والنعناع نباتات صيفية تحارب الشيخوخة

الشعير والزيتون والنعناع من النباتات التى يلجأ لها العديد من الأشخاص لحل المشاكل المرضية، نظرا لتعدد فوائدها الصحية.

وفى هذا الإطار أوضح خبير التغذية الفرنسى فيكتور مارشان أن هناك بعض النباتات الصيفية التى تزرع فى المناطق الشمسية لها العديد من الفوائد الصحية مثل الشعير، فهو يمتلك مقومات تساعد على محاربة الشيخوخة وبه مضادات للأكسدة وينشط من عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، كما أنه يغذى خلايا الجسم بالأكسجين اللازم لها وهو يوجد فى صورة كريمات للجسم وأيضا زيوت.

ويكشف الخبير عن أسرار الزيتون، فهو مرطب للجسم ومغذى ويحتوى على مضاد الأكسدة وتجده بسهولة فى الكريمات والصابون والزيوت، وأخيرا لنباتات العطرية مثل النعناع والزعتر وندى البحر ونبات القوسية والتى يجب الحرص على وجودها فى طبقك أو بعض الأطعمة وهى توجد على شكل أوراق خضراء أو زيوت لا غنى عنها.

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