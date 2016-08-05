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حشاد ومخيمر تنافسان على أول ميدالية في أوليمباد «ريو دي جانيرو»

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حشاد ومخيمر تنافسان على أول ميدالية في أوليمباد «ريو دي جانيرو» حشاد ومخيمر تنافسان على أول ميدالية في أوليمباد «ريو دي جانيرو»

شعار اوليمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل

تتنافس المصريتان شيماء حشاد، وهدير مخيمر، على الظفر بأول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الاولمبية التي تنطلق اليوم الجمعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عندما تخوضان غمار مسابقة البندقية الهوائية 10 م في الرماية.

وهي الميدالية الأولى التي ستوزع في الألعاب التي تقام للمرة الأولى في أميركا الجنوبية، كما هي الأولى بين 12 ميدالية ستوزع في اليوم الثاني من الألعاب التي ستستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ولن تكون مهمة ممثلتي العرب في المسابقة سهلة في ظل مشاركة أبرز الأسماء فيها بينهن النجمة الصينية يي سيلينغ الساعية الى الدفاع عن لقبها، والبولندية سيلفيا بوغاسكا وصيفتها، والصينية الأخرى لي دو.

أ ف ب

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