ديلى ميل: حليب الصويا يحمى النساء من تكيس المبايض والقلب والسكر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت بـ"ديلى ميل" أن شرب حليب الصويا قد يحمى النساء مع متلازمة المبيض المتعدد التكيسات ومن أمراض القلب وداء السكر من النوع 2.

ووجد الباحثون أن المركبات الموجودة فى منتجات الصويا، بما فى ذلك حليب الصويا أو فول الصويا، يمكن أن تحسن قلب المرأة والصحة الأيضية.

ويبدو السبب فى ذلك أن فول الصويا هو مصدر لهرمون الاستروجين، مما يساعد على تصحيح اختلال التوازن الهرمونى الناجم عن متلازمة تكيس المبايض.

وأوضح الباحثون أن متلازمة تكيس المبايض، واحدة من اضطرابات الهرمونات الأكثر شيوعا لدى النساء فى سن الإنجاب، ويحدث ذلك عندما ينتج جسم المرأة كميات أعلى قليلا من هرمون التستوستيرون وغيرها من الهرمونات الجنسية أكثر من المعتاد.

وأضاف الباحثون أن النساء اللاتى لديهن متلازمة تكيس المبايض أيضا يواجهن خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، بما فى ذلك السكر وأمراض القلب التاجية.

متلازمة المبيض المتعدد التكيسات (PCOS) ناجمة عن عدم التوازن الهرمونى وتوقف عمل المبايض بشكل صحيح، ويمكن أن يسبب مشاكل فى الخصوبة، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وحب الشباب، وزيادة الوزن، وترقق الشعر بفروة الرأس وظهور الشعر الزائد فى الجسم.

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