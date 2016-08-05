دبلوماسى روسي يقتل برازيلي قبل انطلاق أولمبياد «ريودي جانيرو»

قتل قنصل روسيا فى مدينة ريو دى جانيرو، وهو محام برازيلى عمره 60 عاما، رجلا حاول الاعتداء عليه فى أحد الشوارع الهامة فى الحى الذى يضم غالبية المنشآت الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية “ريو 2016″ التى تنطلق اليوم.

وقال الدبلوماسى الذى لم يتم الكشف عن هويته “إن ما قام به كان ردة فعل تجاه مهاجم مسلح، مشيرًا إلى أن الرصاصة خرجت من المسدس أثناء اشتباكهما ما أدى لمقتل المهاجم على الفور، وفقا لما أعلنته شرطة ريو دى جانيرو”.

وأشار نائب القنصل إلى أنه كان برفقة زوجته وابنته فى سيارة متوقفة عندما اقترب رجلان على متن دراجة نارية من السيارة، وقام أحدهما بتحطيم زجاج نافذة السائق بسلاحه.

ويأتى الحادث عشية حفل افتتاح أولمبياد ريو فى ظل انتشار أمنى مكثف لرجال الشرطة والجيش فى شوارع ريو دى جانيرو.

وكالات