ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوى قنا سوهاج لـ3 قتلى

توفى اليوم أحد المصابين فى حادث تصادم أتوبيس ركاب بمقطورة وسيارة، بالكيلو 100 بطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى، متأثرا بإصابته ليرتفع عدد الضحايا جراء الحادث 3 ضحايا و21 مصابا.

وكان الطريق الصحراوى الغربى قنا سوهاج الصحراوى بالكيلو 100 شهد حادث تصادم بين أتوبيس ركاب ومقطورة وسيارة.

انتقلت سيارات إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بالتنسيق، وعدد من سيارات الإسعاف بسوهاج، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات قنا العام، فيما تم نقل جثة واحدة إلى مشرحة بمستشفى بمحافظة سوهاج، حيث نقلت سيارات الإسعاف 15 مصابا فيما استقبل مستشفى قنا العام آخرين تم نقلهم عن طريق الأهالى إصابتهم طفيفة تم تقديم الإسعافات الأولية لها.

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أتوبيس ركاب بمقطورة بطريق قنا سوهاج