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5 قتلى وعدد من المفقودين إثر موجة فيضانات مفاجئة شمال فيتنام

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5 قتلى وعدد من المفقودين إثر موجة فيضانات مفاجئة شمال فيتنام 5 قتلى وعدد من المفقودين إثر موجة فيضانات مفاجئة شمال فيتنام

فيضانات سابقة في فيتنام (أرشيفية)

صرح مسؤولون في فيتنام اليوم الجمعة، أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 7 آخرون خلال موجة فيضانات مفاجئة بشمال البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي انهمرت بسبب هبوب الإعصار “نيدا” على المنطقة.

وقال مسؤول باللجنة الإقليمية لمواجهة الفيضانات والعواصف دينه ترونج تاي، إن من بين القتلى ثلاثة أطفال في إقليم لاو كاي بعد أن غمرت مياه الفيضانات المفاجئة منزلهم في ساعة متأخرة أمس الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت اللجنة أن الفيضانات المفاجئة دمرت 140 منزلاً في المنطقة وأرغمت مئات الأسر على النزوح.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام إن الإعصار نيدا وصل إلى اليابسة قرب هونج كونج يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تضعف قوته في إقليم جوانجدونج بالصين أول أمس الأربعاء.

ولم يصل الإعصار إلى الأراضي الفيتنامية بشكل مباشر، ولكنه تسبب في هطول أمطار تراوح منسوبها ما بين 60 و152 ملليمتراً في إقليم لاو كاي ومناطق أخرى شمال البلاد.

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