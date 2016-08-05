الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

>القاهرة 26 37>الإسكندرية 26 32>مطروح 25 31>بورسعيد 25 32>دمياط 25 31>بلطيم 26 32>الإسماعيلية 25 37>السويس 25 38>العريش 22 33>نخل 21 39>طابا 24 38>الطور 28 36>مرسى علم 28 38>الغردقة 30 41>شرم الشيخ 31 40>رفح 21 34>كاترين 22 32>سيوة 25 38>المنيا 23 38>الفيوم 24 38>رأس سدر 26 40>أبوسمبل 28 42>وسط الدلتا 25 36>أسيوط 24 39>سوهاج 25 40>الأقصر 27 42>أسوان 29 43>شلاتين 30 39>حلايب 31 38>الوادى الجديد 23 41>قنا 26 42>نويبع 28 39>السلوم 22 33

مكة المكرمة 31 42

>المدينة 34 45

>الرياض 32 45

>المنامة 33 39

>أبوظبى 35 45

>الدوحة 34 41

>الكويت 31 49

>دمشق 20 38

>بيروت 25 32

>عمان 22 33

>القدس 24 35

>غزة 24 32

>بغداد 31 48

>مسقط 30 36

>صنعاء 16 30

>الخرطوم 26 36

>طرابلس 20 34

>تونس 24 34

>الجزائر 20 32

>الرباط 19 28

>نواكشوط 24 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 32

>اسطنبول 25 32

>اسلام اباد 28 36

>نيودلهى 28 35

>جاكرتا 23 32

>بكين 24 32

>كوالامبور 25 34

>طوكيو 24 32

>أثينا 26 35

>روما 21 29

>باريس 13 22

>مدريد 18 35

>برلين 16 22

>لندن 13 23

>مونتريال 21 33

>موسكو 14 26

>نيويورك 21 29

>واشنطن 21 31

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